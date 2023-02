L’empire Rafaela Pimenta découpé en morceaux !

La suite après cette publicité

Avril 2022. Mino Raiola s’éteint à l’âge de 54 ans. L’un des 5 agents de joueur les plus puissants du monde, qui a cumulé au cours de sa carrière plus de 847,7 millions de dollars en contrats, et donc de juteuses commissions, laissait un incroyable empire derrière lui. Une agence constituée de quelques grosses personnalités qui ont pris la suite logique à l’emblématique Mino qui laissait pourtant un vide énorme. Rafaela Pimenta, l’avocate brésilienne présente aux côtés de Raiola depuis plus de 20 ans, prenait alors le relais pour diriger la galaxie Raiola avec à ses côtés le cousin Vincenzo Raiola, mais également Jose Fortes, un Espagnol au cœur de l’organisation.

Après quelques mois de transition, tout ce petit monde a décidé d’un commun accord de ne plus poursuivre l’aventure ensemble et à la suite de différentes discussions menées entre Rafaela Pimenta, Maxwell, Zlatan Ibrahimovic, l’ancien joueur du PSG et ancien protégé de Mino Raiola, Vincenzo Raiola. L’avocate brésilienne va continuer à diriger l’agence aux côtés de l’ancien latéral gauche international brésilien. Si de nombreux joueurs vont quitter le navire, certains autres vont rester aux côtés de Pimenta, à commencer par Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba, très attachés à l’avocate, comme le prouvait d’ailleurs le documentaire consacré au champion du monde 2018 sur Amazon. Le cas Erling Haaland est quant à lui un peu spécifique puisque Raiola gérait les intérêts de la star norvégienne avec son père. De leur côté, Alphonse Areola et Xavi Simons pourraient eux aussi décider de ne pas partir avec Vincenzo Raiola, agent enregistré à la FIFA.

D’autres départs à venir au sein de l’agence Raiola…

Ce dernier, qui semblait d’ailleurs tout désigné pour succéder à son cousin Mino, va quitter le navire et emmener avec lui plusieurs joueurs et non des moindres puisque Ismaël Bennacer (AC Milan) fraîchement récupéré, Stevi Mavididi (Montpellier), Mohamed Fares (Lazio Rome) et bien d’autres vont le suivre. Mais une troisième scission pourrait intervenir rapidement avec d’autres joueurs de l’agence en instance de départ. En effet, le très prometteur Ryan Gravenberch (Bayern), Calvin Stengs (Antwerp) ou encore Brian Brobbey (Ajax) pourraient eux aussi quitter le navire.

Résultat en moins d’un an, plus de la moitié de l’empire constitué par Mino Raiola pourrait ainsi être amputé. Un sacré chambardement suivi avec intérêt par les clubs, mais aussi par les autres agents qui pourraient profiter de la situation pour tenter de récupérer quelques joueurs dans le doute, comme Stefan de Vrij (Inter Milan), qui a rejoint ces dernières semaines Federico Pastorello ou encore Moïse Kean. L’ancien attaquant du PSG, qui évolue à la Juventus, a d’ailleurs rejoint fin décembre l’agence World Star Agency après de nombreuses années de collaboration avec Mino Raiola…