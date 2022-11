CdM 2022, EdF : Raphaël Varane s'en fiche du rival des huitièmes

La suite après cette publicité

Quel rival pour les Bleus en huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022 ? Il est encore trop tôt pour se projeter, puisque la deuxième journée de la phase de poules ne fait que commencer, alors que la France a brisé la fameuse malédiction du tenant du titre éliminé en poules. Pour Raphaël Varane, pas de préférence.

« L'adversaire en huitièmes, on verra bien. Il faudra jouer des grosses équipes pour aller au bout. Pas de préférence. Le groupe est serein. On s'appuie sur cette mentalité de compétiteurs. On a cette rage de vaincre », a répondu le défenseur, conscient que les Bleus sont capables de poser des soucis à tout le monde !