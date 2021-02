Chelsea : Tuchel dévoile la hiérarchie des gardiens

Depuis l’arrivée d’Edouard Mendy à Chelsea en septembre, Kepa Arrizabalaga avait complètement disparu des radars. Jusqu’à ces derniers jours où Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur des Blues, a décidé de lui redonner sa chance en tant que titulaire, d’abord contre Barnsley en FA Cup, puis en Premier League contre Newcastle. Résultat : deux clean sheets et une confiance retrouvée.

Pourtant, le technicien allemand l’assure en conférence de presse, le numéro 1 c’est bien Edouard Mendy. «Edou (Mendy) est le numéro un et mérite de l'être. Les choses n'ont pas changé, nous avons besoin de trois gardiens de but forts et tout le monde est prêt. Les objectifs à atteindre sont élevés dans ce club, nous avons besoin que les 22 joueurs soient tous prêts maintenant. Si c'est pour cinq minutes, alors soyez prêts pour cinq minutes». La hiérarchie est donc bien définie à Stamford Bridge.