Victime de problèmes cardiaques, Noah Fadiga va pouvoir continuer sa carrière

Parti de Brest suite à un problème cardiaque, le latéral droit Noah Fadiga (24 ans) avait rejoint à l’été 2023 le club belge de La Gantoise. Disputant 23 matches cette saison pour 4 buts inscrits, le natif de Bruges a repris sa carrière de la meilleure des manières, mais vient de rencontrer un nouveau problème de santé.

En effet, lors de la victoire 5-0 de La Gantoise contre le Standard de Liège ce dimanche, Noah Fadiga s’est écroulé sur le terrain et a été acheminé à l’hôpital. Les médecins ont constaté qu’il avait développé du tissu cicatriciel sur le muscle cardiaque à la suite d’une myocardite. Une alerte qui va l’amener à se faire implanter un défibrillateur sans pour autant remettre en cause sa carrière : «la poursuite de la carrière de Noah n’est pas en danger. Il va désormais suivre un traitement adapté et se fera également implanter un défibrillateur par mesure de précaution. Le cardiologue Pedro Brugada est le médecin traitant de Fadiga.»