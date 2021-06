Le Barça touche au but avec Memphis Depay

On n'arrête plus le FC Barcelone. Bien décidé à se renforcer cet été, les Culés ont déjà accueilli Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson. D'autres éléments pourraient bien les rejoindre. On pense à Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, tous les deux désirés par Ronald Koeman. Concernant l'ancien capitaine de l'OL, il attendait d'en savoir plus concernant l'avenir du technicien néerlandais avant de prendre une décision, lui qui est suivi par la Juventus.

Hier, Joan Laporta a indiqué que la tendance était que Koeman continue au Barça. Ce qui n'a pas dû échapper à Memphis. D'après les informations de Gerard Romero, journaliste pour la radio catalane RAC-1, le dossier avance bien. Les échanges continuent entre le Barça et le clan Depay, qui a reconnu que l'attaquant était plus proche du Barça que jamais. Il est aussi précisé que les pensionnaires du Camp Nou auraient déjà réalisé une vidéo de présentation de l'international hollandais, qui pourrait signer jusqu'en 2023 ou 2024.