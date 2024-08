Carlo Ancelotti explique les difficultés du Real Madrid

Après trois journées de Liga, et malgré un titre en Supercoupe d’Europe remporté contre l’Atalanta, le Real Madrid n’affiche plus du tout la même assurance dans le jeu. Il y a eu ces deux matchs nuls à l’extérieur contre Majorque (1-1) et Las Palmas (1-1). Plus inquiétant encore, la Casa Blanca peine à trouver la bonne formule depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Le Français et ses coéquipiers n’ont pas encore les automatismes et le bon fonctionnement pour jouer collectivement mais ça ne fait pas paniquer Carlo Ancelotti. L’Italien donne ses raisons à la méforme de son équipe.

«Les critiques ici sont normales. Cela ne nous inquiète pas. Nous aurons parfois des critiques jusqu’en mai. Quoiqu’il arrive. Jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure d’avoir un bloc compact et nous devons améliorer cela, assure le coach des Merengues en conférence de presse. J’en ai parlé avec les joueurs et ils sont d’accord. Lorsque le problème est clair, il est facile de le résoudre. Le sentiment est que nous avons eu du mal à récupérer le ballon et que les équipes adverses nous ont fait mal entre les lignes. C’est un problème que nous avons et que nous allons résoudre.»