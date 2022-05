Le maire de Madrid pense que c'est réglé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

La suite après cette publicité

Supporter de l'Atlético de Madrid, le maire de la capitale espagnole,José Luis Martínez-Almeida avouait tout de même être derrière le Real Madrid pour la finale de Ligue des Champions : «je suis pour le Real Madrid en finale. C'est une Coupe d'Europe très spéciale pour eux.»

Alors qu'il y a quelques jours il avait lâché une blague pour les caméras en annonçant que Kylian Mbappé signerait chez les Colchoneros et non pas au Real Madrid cet été, pour la radio Cadena SER, il changeait de discours : «je pense que c'est une affaire réglée entre Mbappé et Madrid.»