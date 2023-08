Premier League : Liverpool assure face à Bournemouth, Brighton brille et devient leader provisoire

Accroché la semaine dernière par Chelsea (1-1), Liverpool défiait Bournemouth pour le compte de la 2e journée de Premier League. Les Cherries restaient sur un partage des points également face à West Ham (1-1). Pour cette rencontre, les Reds conservaient le même onze avec une composition très offensive où les recrues Dominik Szoboszlai et Alexis MacAllister débutaient. Et cela débutait mal pour Liverpool avec le but précoce de Jaidon Anthony finalement refusé (1re). Un ouf de soulagement de courte durée puisque Bournemouth prenait l’avantage dans la foulée grâce à Antoine Semenyo (3e).

Menés, les hommes de Jürgen Klopp ont alors lancé un siège sur le but adverse. D’une volée, Luis Diaz se chargeait de remettre les compteurs à zéro (28e). Puis Dominik Szoboszlai obtenait un penalty que Mohamed Salah tirait. La tentative de l’Égyptien était repoussée par Neto mais il suivait pour conclure et donner l’avantage aux siens (36e). Réduit à dix suite à l’exclusion de MacAllister peu avant l’heure de jeu, Liverpool a su bien réagir en prenant le large par l’intermédiaire de Diogo Jota (62e). Cela suffisait pour décrocher une victoire 3-1 et lancer la saison de Liverpool avec un premier succès.

Brighton prend la tête du championnat

Dans le même temps se déroulaient deux autres rencontres de Premier League. Sur la pelouse de Fulham, Brentford venait disputer avec ambition un derby de Londres. Les Bees ont attendu la fin de première période pour prendre l’avantage via Yoanne Wissa (44e). En seconde période, l’équipe de Thomas Frank a continué de pousser jusqu’à obtenir un penalty transformé par Bryan Mbeumo (66e). En fin de match, le Camerounais s’est même offert un doublé (90e +3). Avec cette victoire 3-0, Brentford confirme son bon match nul contre Tottenham (2-2) lors de la première journée.

Grosse sensation de la saison dernière, Brighton avait bien débuté face à Luton Town en s’imposant (4-1) et les Seagulls ont gagné sur le même score face à Wolverhampton. Une nouvelle démonstration pour l’équipe de Roberto De Zerbi qui a pris l’avantage sur un numéro de Kaoru Mitoma (15e). Le Japonais s’est ensuite mué en passeur pour Pervis Estupinan (46e) avant que Sully March s’offre un doublé (51e et 55e). Le but de Hwang Hee-Chan (61e) a ensuite sauvé l’honneur. Avec ce large succès 4-1, Brighton prend provisoirement la tête de la Premier League.

