Danemark - Angleterre : Gareth Southgate dresse son autocritique

Tenue en échec par le Danemark (1-1), l’Angleterre ne s’est pas montrée sous son meilleur visage à Francfort. Si la qualification pour les huitièmes de finale était à leur portée, les partenaires d’Harry Kane ont pêché dans le jeu et ne sont jamais parvenus à remettre un nouveau coup d’accélérateur après l’égalisation de Morten Hjulmand. Logiquement, la prestation globale des Three Lions a déçu Gareth Southgate.

«On n’a clairement pas fait le match qu’on espérait. Actuellement, on ne fait pas un assez bon usage du ballon et on doit hausser notre niveau. On doit mieux presser nos adversaires que pendant ces deux matchs. En ce moment, tout n’est pas aussi fluide qu’on le voudrait», a estimé le sélectionneur anglais en conférence de presse.