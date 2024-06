Euro 2024 : une ennuyante Angleterre accrochée par le Danemark

Deuxième journée du groupe C dans cet Euro 2024. L’Angleterre, qui avait difficilement dominé la Serbie au premier match (1-0), affrontait le Danemark, accroché par la Slovénie (1-1). Il fallait donc prendre les trois points des deux côtés pour assurer quasiment la qualification. Pour cette rencontre, Gareth Southgate misait sur la même formation que lors de la première journée. Harry Kane était accompagné par Bukayo Saka, Phil Foden et Jude Bellingham devant. Du côté danois, Kasper Hjulmand alignait son trio Hojlund, Eriksen et Jonas Wind.

Après avoir finalement déçu malgré sa victoire, l’Angleterre était attendue ce jeudi. Et l’entame de rencontre n’avait pas de quoi rassurer, au contraire. Le Danemark montrait le meilleur visage et dominait clairement les débats. De leur côté, les Three Lions essayaient de monopoliser le ballon pour imposer leur rythme et endormir une équipe danoise pleine de bonnes intentions. Et cela marchait puisque Kyle Walker profitait d’une grosse erreur de la défense adverse pour servir, avec un peu de chance, Harry Kane. L’attaquant du Bayern Munich n’avait plus qu’à finir tranquillement (1-0, 18e).

L’Angleterre déçoit encore

Mais comme lors de la première rencontre, après son premier but qui était déjà arrivé de manière assez chanceuse, l’Angleterre reculait complètement et ne produisait absolument rien avec le ballon. De quoi redonner confiance au Danemark qui s’installait dans le camp anglais et commençait à se rapprocher sérieusement du but de Pickford. Et ce qui devait arriver arriva. De fort belle manière en plus. Seul au 30 mètres, le milieu Morten Hjulmand envoyait un missile hors de portée de Pickford qui ne pouvait rien faire (1-1, 38e).

Un but qui relançait totalement la rencontre et qui mettait dans le dur l’Angleterre. Car dans le second acte, et malgré les changements de Gareth Southgate, la formation de Jude Bellingham se faisait complètement dominer et n’arrivait pas à se montrer à son avantage. Le Danemark poussait pour marquer un second but alors que les Three Lions semblaient visiblement vouloir conserver le point du match nul. Et dans une fin de match hachée, le score ne bougera plus. L’Angleterre avec 4 points est quasiment qualifiée pour le prochain tour alors que le Danemark devra impérativement s’imposer lors du dernier match pour espérer un 8e.