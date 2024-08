PSG : grosse blessure pour Gonçalo Ramos

La tuile s’est confirmée. Malgré une victoire écrasante face au Havre hier soir (4-1), en ouverture de cette saison de Ligue 1, la sortie sur blessure de Gonçalo Ramos avait été annonciatrice d’un lendemain noir. Sorti dès la 20e minute de jeu, l’international portugais semblait en effet souffrir de la cheville gauche, grimaçant au moment de quitter la pelouse.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas médecin mais je pense que ça a l’air assez sérieux. Je ne sais pas combien de semaines il sera absent. Il a subi une dure torsion de la cheville. On attend encore la confirmation du médecin mais il sera évidemment absent un certain temps. On espère que ce sera le plus court possible», avait déploré l’entraîneur parisien Luis Enrique au micro de DAZN après le match.

À lire

Le PSG confirme la longue indisponibilité pour Gonçalo Ramos

3 mois d’absence pour Gonçalo Ramos

Évidemment, une longue absence allait forcer l’Asturien à revoir ses plans, et possiblement ceux de sa direction, à l’heure où Paris ne compte que deux véritables numéros 9 avec Randal Kolo Muani. Hier, l’international tricolore a justement pris la place de l’ancien joueur de Benfica en première période, avant de marquer sur penalty en fin de match. Il pourrait finalement regrimper dans la hiérarchie, puisque les dernières nouvelles sont mauvaises pour son concurrent.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte Le Parisien ce samedi, Gonçalo Ramos souffrirait d’une fracture de la cheville gauche. L’attaquant de 21 ans devrait se faire opérer dans les jours à venir, et manquer au moins trois mois de compétition. Avec une telle conjugaison d’évènements, on imagine que la piste menant à un numéro neuf pourrait vite être relancée dans la capitale. Il reste une dizaine de jours pour prospecter et finaliser une arrivée…