Première grosse inquiétude au PSG !

Cette nouvelle saison a débuté par un large succès pour le PSG. En déplacement au Havre, le champion de France en titre a ouvert ce chapitre sans Kylian Mbappé mais avec une victoire 4-1 grâce à 4 buteurs différents (Lee, Dembélé, Barcola et Kolo Muani sur penalty). De quoi plaire à Luis Enrique, qui avait formulé cette petite phrase (prémonitoire) en conférence de presse de veille de match jeudi. «Si quelqu’un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a quatre joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts donc c’est encore mieux.» L’entraîneur n’avait pourtant pas le sourire après la rencontre.

La faute à la probable grosse blessure de Gonçalo Ramos. «Je ne suis pas médecin mais je pense que ça a l’air assez sérieux. Je ne sais pas combien de semaines il sera absent mais c’est sérieux», pestait-il dans un premier temps au micro de DAZN, avant d’en remettre une couche en conférence de presse. «Il a subi une dure torsion de la cheville. On attend encore la confirmation du médecin mais il sera évidemment absent un certain temps. On espère que ce sera le plus court possible.» Une grosse entorse rendrait le Portugais indisponible au moins 3 semaines mais son immobilisation se compterait en mois si les ligaments sont touchés.

Il n’y a plus de marge en attaque

Il n’aura disputé qu’un quart d’heure avant d’être fauché par Etienne Youté. Un vrai premier coup dur pour celui qui devait prendre la suite de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Une aubaine aussi pour Randal Kolo Muani, son remplaçant, auteur d’une première tête sur la barre dès son entrée, et d’un but sur penalty en fin de rencontre, son premier au PSG depuis six mois. «Randal Kolo Muani est l’un des meilleurs attaquants français. Pour être encore meilleur, il doit avoir cette confiance mais je suis très content de lui, c’est un très bon joueur, il faut lui donner de la confiance», avertissait Luis Enrique.

En attendant que le verdict tombe pour l’ancien joueur de Benfica, le coach espagnol n’a plus qu’un attaquant à disposition dans son effectif, à l’heure où le club n’a pas complètement écarté l’idée de recruter un vrai neuf. Le nom de Victor Osimhen est toujours cité même si son avenir se dirige plutôt entre rester à Naples ou filer du côté de Chelsea. Le PSG n’a plus que deux semaines pour agir, d’autant qu’il y aura du changement cette saison entre une Ligue des Champions plus exigeante, et une Coupe du monde des clubs durant l’été 2025. Si les Parisiens ont remporté trois points, cette soirée a aussi apporté son lot de mauvaises nouvelles.