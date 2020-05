Le PSG suit également la pépite Sergiño Dest

Sergiño Dest est un jeune homme courtisé. Le latéral ajacide de 19 ans, droitier mais qui peut également évoluer à gauche, serait même sur les tablettes des plus grandes écuries européennes. Alors qu’un intérêt du FC Barcelone était évoqué hier pour ce pur produit du centre de formation des Lanciers (où il est arrivé en 2012), on apprend aujourd’hui que la formation catalane est loin d’être la seule dans la course.

Proche du dossier, le journaliste néerlandais Mike Verweij affirme dans un tweet que, tout comme le Barça, le PSG et le Borussia Dortmund observeraient de près la situation de celui qui a disputé 20 rencontres d’Eredivisie avec l’équipe première cette saison. Verweij ajoute même que le Bayern Munich aurait fait une approche concrète mais que la crise du Covid-19 aurait mis sur pause les négociations. Quand on sait les carences du Paris Saint-Germain aux postes de latéraux, la piste Dest pourrait bien être davantage creusée dans les prochaines semaines.