Liga : Robert Lewandowski meilleur joueur du mois d’octobre

Sept buts en trois matchs. C’est le bilan de Robert Lewandowski avec le FC Barcelone qui a été élu meilleur joueur du mois d’octobre en Liga. L’international polonais a inscrit un triplé à Alaves, le 1er octobre, avant de marquer deux buts contre Séville, le 22 octobre. Il s’est ensuite illustré lors du Clasico, le week-end dernier, sur la pelouse du Real Madrid en inscrivant un nouveau doublé pour permettre au Barça de l’emporter (0-4).

Pour sa troisième saison en Catalogne, l’avant-centre de 36 ans s’épanouit sous les ordres de Hansi Flick. Lewandowski - qui a pris part aux 11 rencontres de Barcelone cette saison en championnat - a déjà inscrit 14 réalisations et a délivré deux passes décisives. Il caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga, avec sept buts de plus que son dauphin, Ayoze Perez (Villarreal). Il succède à Lamine Yamal élu en septembre et Raphinha en août.