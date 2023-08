Ligue 1 : l’OL manque son entrée et concède la défaite à Strasbourg

L’été a été agité à Lyon. Entre un mercato bousculé par les sanctions infligées par la DNCG, le départ de Castello Lukeba à Leipzig ou encore une préparation inquiétante début aout, l’optimisme manquait avant cette première de la saison sur la pelouse de Strasbourg. Pourtant, les recrues Mata et Caleta-Car étaient alignées en défense centrale, devant Riou, qui suppléait la blessure de Lopes. Lacazette, Cherki et Barcola occupaient l’attaque. Les Alsaciens, qui devaient faire face au départ de Diallo en Arabie saoudite, alignaient une attaque Emegha-Mothiba. Dans un début de match très calme, l’OL montrait quelques signes rassurants dans la maîtrise du ballon et retrouvait un Barcola toujours autant dangereux (12e). Mais comme la saison dernière, l’OL s’est fait peut sur les contre-attaques et pouvait remercier un Emegha trop soliste (20e). Lyon dominait pourtant cette rencontre et s’offrait même la meilleure occasion après une superbe combinaison entre Cherki et Caqueret, mais Lacazette trouvait le poteau, après une déviation de Sels (41e), malgré la blessure de sa recrue Mata en début de match (21e).

La deuxième période démarrait sur les mêmes bases, mais après une faute de Kumbedi à l’entrée de la surface, l’OL a cédé bêtement. Sur un coup franc excentré côté gauche, Bellegarde voyait sa frappe enroulée surprendre tout le monde… et même Riou (1-0, 63e). Complètement libéré par l’ouverture du score, le RCSA a fait part de ses qualités offensives face à un OL à la rue, en fin de match. Après une belle sortie de balle et une percée de Bellegarde, Mothiba pouvait faire le break dans le but vide (2-0, 75e). Pour ne rien arranger, l’OL a perdu Lacazette en fin de rencontre, qui a demandé le remplacement (85e). La réduction du score de Tagliafico n’a rien changé (2-1, 88e) et l’OL a perdu, pour la première fois depuis dix ans, son premier match de la saison. Avant sa rentrée au Groupama Stadium contre Montpellier, les Rhodaniens sont au plus mal et n’ont pas montré un bon visage. Le tout, sous les yeux de John Textor. Pour Strasbourg, l’opération est réussie et il faudra aller jouer un gros duel à Monaco, pour la deuxième journée.