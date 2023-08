Jonathan David devient le meilleur buteur de l’histoire du LOSC en Ligue 1

Ce dimanche, le LOSC recevait un FC Nantes orphelin d’Alban Lafont, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1. À l’arrivée, une victoire nette et sans bavure pour les Dogues (2-0), peu mis en danger par les Canaris. Premier buteur du match (66e), Jonathan David a permis aux siens de prendre l’avantage, bien suivi derrière par Adam Ounas (90e), auteur d’un bijou. Mais ce but inscrit par l’attaquant canadien n’est pas anecdotique, loin de là.

En effet, l’ancien goleador de La Gantoise est devenu cet après-midi le buteur le plus prolifique de l’histoire du LOSC en Ligue 1, dépassant ainsi Pierre Pleimelding et ses 52 buts en 108 rencontres. Avec 53 réalisations en 114 matchs de championnat de France, Jonathan David inscrit encore un peu plus son nom dans la légende du club nordiste. Pisté par de nombreux clubs européens cet été, le Canadien est bien parti pour rester à Lille, l’opportunité pour lui de continuer sur sa lancée. Lorient, prochain adversaire des Dogues en Ligue 1 est prévenu.