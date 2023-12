Galatasaray : la belle renaissance d’Hakim Ziyech après l’enfer de Chelsea

C’est ce que l’on appelle, renaître de ses cendres. Ce mercredi, en Ligue des Champions, Hakim Ziyech a grandement contribué au très bon résultat de son équipe face à Manchester United (3-3). Auteur d’un doublé, les deux buts sur coup franc, il s’est également mué en passeur décisif pour le but de l’égalisation signé Kerem Aktürkoğlu. Résultat, c’est assez logiquement que le Marocain a été élu homme du match après la rencontre. «Je suis heureux. Je suis fier d’avoir été élu "joueur du match" dans une telle rencontre. J’adore jouer dans ce genre de matchs contre de grandes équipes. Je pense que je joue mieux dans de tels matches», confiait-il après la rencontre.

La suite après cette publicité

Il faut dire que l’international marocain attendait ce moment depuis très longtemps. Car ces dernières saisons, HZ22 a passé plus de temps sur le banc que sur les pelouses. Depuis son transfert à Chelsea, il a connu un véritable enfer avec un temps de jeu ridicule sur la dernière année. Il n’avait ainsi disputé que 928 minutes sur toute la saison pour 3 passes décisives et 0 but. Sa belle Coupe du Monde n’avait pas changé son statut en club alors que son transfert au PSG, pourtant bouclé, avait finalement capoté à la dernière seconde du mercato hivernal. Une saison dure à encaisser pour lui comme il l’a confié au micro de Voetbal International ce vendredi.

À lire

Man Utd : Bruno Fernandes allume ses coéquipiers

L’enfer à Chelsea

« A Chelsea, nous avions trois équipes là-bas avec les meilleurs joueurs. À un moment donné, la patience s’épuise. Comme l’année dernière, après mon retour de la Coupe du Monde avec le Maroc, où nous avions joué au sommet. Mais à mon retour, je n’ai pas joué et ils m’ont répété : il faut être patient. Mais ma patience a des limites à un moment donné», a-t-il ainsi expliqué. Mais Chelsea semble désormais être bien loin. Car Hakim Ziyech enchaine les matches avec Galatasaray après un début de saison mouvementé. Il faut dire que l’été de l’ancien de l’Ajax Amsterdam a été très agité puisque son transfert vers Al-Nassr avait fini par capoter, encore une fois, à la dernière minute.

La suite après cette publicité

Avant ça, Hakim Ziyech aurait aussi pu rebondir dans son ancien club de l’Ajax Amsterdamn qui souhaitait le récupérer. Mais Chelsea préférait à ce moment là se débarrasser définitivement de son joueur et réclamait un transfert. Problème, le club amstellodamois ne pouvait proposer qu’un prêt. «L’Ajax a essayé de me reprendre la saison dernière, mais ensuite ils sont revenus en prêt. Puis tout s’est arrêté. J’aurais aimé aider l’Ajax, j’aurais vraiment adoré revenir. Mais ils voulaient seulement un prêt et non un transfert. À ce moment-là, pour moi, ce transfert n’était pas possible…» Qu’importe, depuis son transfert à Galatasaray, Hakim Ziyech s’éclate et retrouve des sensations.

La renaissance en Turquie

Arrivé blessé dans son nouveau club et surtout sans aucune préparation depuis des mois, il a mis du temps à prendre le rythme. En sélection avec le Maroc, son sélectionneur Walid Regragui avait même décidé de ne pas le convoquer pour le laisser s’imposer en club. Un choix payant puisque l’international marocain, reconvoqué lors de la trêve de novembre, s’est illustré d’un sublime but face à la Tanzanie. Le résultat d’un retour remarqué en SüperLig. En club, il commence aussi à s’installer dans le onze titulaire malgré la concurrence et a donc inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matches.

La suite après cette publicité

Du mieux dans le jeu qui s’explique par un bien-être personnel. «J’ai retrouvé ma joie, je peux être moi-même ici et j’ai l’impression de m’épanouir à nouveau, comme avant. Je sens que je me développe. Je m’amuse à jouer au football pour Galatasaray. J’ai recommencé à apprécier le football. J’ai l’impression d’être à nouveau le vieux Ziyech à Galatasaray», a-t-il détaillé pour Voetbal International. Magique lorsqu’il évoluait dans la fameuse équipe de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech avait donc connu une longue disette ces derniers mois. Mais son football n’a jamais disparu pour le plus grand bonheur des supporters turcs qui savourent la magie de celui qu’on surnommait "The Wizard"…