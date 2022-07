Christophe Galtier dévoile les grands objectifs de la saison du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG entre dans le vif du sujet. Demain soir, le club de la capitale affronte un premier rendez-vous dans sa saison avec le Trophée des Champions contre le FC Nantes (coup d'envoi à 20h), vainqueur la saison dernière de la Coupe de France en battant le Nice... de Christophe Galtier en finale. L'entraîneur occupe désormais la fonction à Paris et a la possibilité d'ajouter une première ligne au palmarès qui le lie à sa nouvelle équipe. C'est d'ailleurs son grand objectif. Quand on lui demande en conférence de presse de veille de match ce qu'il préfère entre séduire et gagner, la réponse fuse.

«Gagner. C'est un trophée, on en a beaucoup parlé en début de saison. Tout le monde est concentré sur la Ligue des Champions mais il faut d'abord mettre tout en œuvre pour gagner les trois trophées nationaux, expose-t-il. L'an dernier on n'a pas réussi à l'emporter. Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre. Mieux on joue, plus on aura de chances de l'emporter. Au Japon, on a vu des choses intéressantes, il y a eu des choses à corriger mais le plus important c'est de gagner.»

Galtier veut tout gagner

Au moins la couleur est annoncée. Là où Mauricio Pochettino a échoué à totalement dominer sur la scène nationale, Galtier en fait un objectif prioritaire. L'an passé, le PSG avait perdu contre le LOSC, alors dirigé par Jocelyn Gourvennec, mais qui avait été sacré champion de France sous les ordres de Galette. Et puis débuter l'aventure en match officiel par un trophée a toujours du bon pour le moral et la confiance d'un groupe. On se rappelle par exemple des images de joie avec les jeunes de l'effectif sous Thomas Tuchel en 2018, quelques semaines seulement après son arrivée.

«Quand vous êtes entraîneur du PSG vous avez plus de pression qu'ailleurs, ça serait très intéressant pour tout le monde de remporter ce trophée pour commencer, pour moi comme pour tout le monde. Je suis très heureux d'entraîner ce groupe-là, fier d'avoir ce groupe et on travaille pour remporter des trophées», répète le coach de 55 ans. Certes, il n'y a pas Kylian Mbappé demain à Tel-Aviv pour cette rencontre face aux Canaris, et des problèmes, notamment d'ordres défensifs, restent à régler, mais le PSG a toutes les cartes en main pour bien débuter ce nouveau chapitre.