CdM 2022 : la liste de la Corée du Sud avec Heung-min Son

Ces dernières heures, les listes des différentes sélections pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) tombent à flot. C'est aujourd'hui le cas de la Corée du Sud, dirigée par Paulo Bento, l'ancien sélectionneur du Portugal. Le Portugais a dévoilé les 26 joueurs qu'il emmènera pour cette grande messe du football, et Heung-min Son est bien présent, mais un 27e joueur (Oh Hyeon-gyu) est tout de même concerné, en cas de forfait de l'attaquant des Spurs de Tottenham.

« Nous sommes en contact avec lui et le service médical de Tottenham. Nous n'avons pas le jour exact où il pourra s'entraîner avec l'équipe. Nous devons attendre, nous devons analyser son état au jour le jour. Nous avons le temps de décider. Le plus important c'est qu'il récupère aussi bien que possible, il se sent à l'aise et ensuite nous prendrons la décision finale », a déclaré son sélectionneur à propos de Son. Les Sud-Coréen seront confrontés au groupe H lors de ce Mondial, avec le Portugal, l'Uruguay et le Ghana.

Les 26 sud-coréen pour le Mondial :