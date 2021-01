OL : le retour en grâce de Marcelo

La suite après cette publicité

«Jouons ce derby à fond comme on doit le faire», déclarait Rudi Garcia vendredi en conférence de presse à deux jours d'affronter Saint-Étienne. En plus d'affronter son ennemi de toujours, l'OL voulait reprendre sa marche en avant après un début d'année 2021 un peu moins flamboyant. En effet, les troupes rhodaniennes avaient tourné à plein régime durant les premiers mois de la compétition. Mais depuis le changement d'année, Lyon a démarré par un succès face à Lens (3-2), terminant au passage champion d'automne, avant d'enchaîner par un nul face à Rennes (2-2) et une défaite à domicile contre Metz (0-1) la semaine dernière.

Au-delà des résultats, l'équipe lyonnaise n'a pas montré le même visage que lors de la première partie de la saison. Autant dire que ce derby arrivait à point nommé pour relancer la machine. Et les Gones se sont parfaitement remis d'aplomb en s'imposant 5 à 0 avec notamment deux doublés signés Tino Kadewere et Marcelo. Si pour le premier nommé cela n'a rien d'une surprise puisqu'il aime marquer face aux Verts, pour le second, c'était beaucoup plus inattendu. À la 36e, après un coup franc botté par Dubois, Marcelo s'élevait plus haut que tout le monde et catapultait le cuir au fond des filets d'un coup de tête rageur (2-0).

Marcelo à la croisée des chemins

À la pause, le Brésilien prévenait : «ça fait longtemps que je n'avais pas marqué ? Oui, c’est encore mieux dans le derby. Le match n’est pas fini, on va jouer cette deuxième mi-temps avec la même concentration pour revenir chez nous avec les 3 points». Le défenseur central a joint l'acte à la parole en marquant de nouveau de la tête sur un nouveau service de Léo Dubois (3-0, 59e). Une belle soirée donc pour l'ancien joueur de Besiktas, auteur d'une bonne saison et dont le duo avec Denayer fonctionne bien. Indispensable cette saison (19 rencontres), celui qui a vécu des moments compliqués par le passé avec les supporters réalise un joli retour au premier plan.

Sur un nuage, il s'est exprimé au micro d'OLTV après la rencontre. « Je suis très content pour mon doublé et pour la victoire. Tout le monde s’est battu pour remporter ce derby. On est très contents. Les supporters nous ont donné de la motivation. C’était indispensable. On a fait les efforts pour eux. La victoire est pour eux. » Ravi de sa prestation et notamment de l'apport de son joueur sur les coups de pied arrêtés, Rudi Garcia n'a pas caché qu'il espérait le voir rester longtemps, alors que son contrat prend fin en juin 2021. «Il est en discussion avec le club. Sur le plan personnel, je pense qu'il est un élément important de notre équipe et de notre défense (...) en plus, il est en pleine force de l'âge. C'est vrai qu'en défense centrale on peut jouer en plus très longtemps, je pense que Vitorino Hilton ne nous contredira pas (...) Je pense que Marcelo a encore de belles années devant lui, en espérant qu'elles soient à l'OL ». Marcelo ne le contredira pas !