Monaco : Niko Kovac justifie sa gestion des attaquants

Monaco trace toujours sa route. Meilleure équipe du championnat en 2021, le club princier est encore dans la course pour le titre grâce à son succès face à Dijon ce dimanche 3-0. Avec l'absence de Volland pour cause de maladie, Kovac a surpris son monde en ne titularisant pas une nouvelle fois Wissam Ben Yedder. Entré à la pause, l'attaquant a tout changé. Alors que le score était de 0-0, il a inscrit un doublé, en plus d'avoir manqué un penalty. Un rôle de super remplaçant qui pose question mais dont Kovac s'accommode plutôt bien, comme il l'explique en conférence de presse.

«On a un très bon banc. Je suis très satisfait des joueurs qui entrent actuellement. De très bons joueurs peuvent entrer et le montrent. Ben Yedder? Il va rester sur le banc jusqu'à la fin de la saison puisqu'il marque (rires). Non ! J'essaie d'être juste avec les joueurs. Jovetic est dans une bonne forme en ce moment en club et en sélection. J'ai décidé de lui maintenir ma confiance. Je suis très content de la situation, même s'il manquait Kevin aujourd'hui.» Capitaine de l'ASM, Ben Yedder n'est pourtant pas considéré comme un titulaire indiscutable.