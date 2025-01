Nantes : Anthony Lopes revient sur ses retrouvailles avec l’OL

Anthony Lopes, le tout nouveau gardien du FC Nantes, a exprimé sa satisfaction concernant l’accueil des supporters de son ancien club lors de ses retrouvailles avec l’OL. « J’avais déjà remercié le parcage au match précédent. Je suis un petit gone, je viens de là-bas. C’est toujours agréable », a-t-il souligné au micro de DAZN. Le portier se montre également déterminé à rendre la confiance qui lui est accordée, affirmant : « Je suis très content de l’accueil du public, d’être ici aujourd’hui et de faire partie de ce groupe. C’est maintenant à moi de leur rendre à travers les performances pour grappiller quelques points. »

Sur le plan sportif, Lopes a également analysé la performance de son équipe face à Lyon aujourd’hui (1-1), qui peine à trouver son rythme. « Je trouve qu’on n’est pas vraiment bien rentrés dans le match. On a fait une première mi-temps compliquée », a-t-il admis. Malgré une entrée en jeu difficile et un but encaissé tôt, il met en avant la force de caractère de ses coéquipiers pour revenir au score : «Une grosse force de caractère, on arrive à revenir face à des équipes comme l’OL, Lille ou Monaco. Le calendrier de 2025 n’est pas facile, mais on ne s’en est pas trop mal tirés. Même s’il manque quelques points, qu’on va aller chercher. »