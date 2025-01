Ligue 1 : l’OL se contente d’un nul à Nantes, Montpellier renverse Toulouse, Lens fait tomber Angers

La Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec la 19e journée et le multiplex de 17h05. Au programme, l’Olympique Lyonnais qui se déplaçait à la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes. Les hommes de Pierre Sage, qui est d’ailleurs dans une situation délicate, espéraient se relancer après 4 matches sans victoire. Même son de cloche pour Nantes, à la lutte pour le maintien, et qui n’avait plus gagné depuis le 8 décembre dernier. Pour ce match, Pierre Sage décidait de miser sur un trio Lacazette, Cherki, Nuamah sur le front de l’attaque.

Et l’international ghanéen, annoncé partant depuis le début du mercato (comme Said Benrahma qui se rapproche de l’Arabie saoudite), a profité de ce match pour inscrire son premier but de la saison. Il était à la réception d’un bon centre de Nicolas Tagliafico et n’avait plus qu’à tromper Anthony Lopes, titulaire dans les cages nantaises contre son ancienne équipe. L’international portugais se déployait plusieurs fois dans ce match et empêchait Lacazette puis Cherki de faire le break. De quoi maintenir son équipe en vie dans ce match.

L’OL refroidit, le MHSC renaît

Et au fil des minutes, le FC Nantes commençait à se rapprocher sérieusement des buts de Perri. Les Lyonnais perdaient les ballons et ce qui devait arriver arriva. Dans les dernières minutes du match, sur un bon centre de Moses Simon, c’est Mostafa Mohamed qui jaillissait pour placer un coup de tête imparable (1-1, 88e). Le score ne bougera plus. L’OL fait du surplace avec un nouveau match sans victoire. Nantes enchaîne son quatrième match nul de suite mais sort de la zone rouge. Dans les autres rencontres de l’après-midi, le RC Lens recevait Angers avec l’envie de faire tomber une surprenante équipe d’Angers, meilleure équipe de 2025, avec 5 victoires de suite. La formation de Will Still, pour la première de Mathew Ryan dans les cages, a fait le job avec une courte mais précieuse victoire.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 19 +32 14 5 0 49 17 2 Marseille 37 18 +19 11 4 3 40 21 3 Monaco 34 19 +10 10 4 5 32 22 4 Lille 32 19 +10 8 8 3 29 19 5 Nice 30 18 +11 8 6 4 36 25 6 Lyon 30 19 +7 8 6 5 30 23 7 Lens 30 19 +5 8 6 5 23 18 8 Brest 28 19 -2 9 1 9 29 31 9 Strasbourg 27 19 +2 7 6 6 33 31 10 Toulouse 25 19 -1 7 4 8 20 21 11 Auxerre 23 19 -4 6 5 8 25 29 12 Reims 22 19 -2 5 7 7 25 27 13 Angers 22 19 -7 6 4 9 21 28 14 Nantes 18 19 -7 3 9 7 22 29 15 ASSE 18 19 -21 5 3 11 18 39 16 Rennes 17 19 -4 5 2 12 26 30 17 Montpellier 15 19 -24 4 3 12 20 44 18 Le Havre 13 19 -24 4 1 14 14 38 Voir le classement complet

C’est Przemyslaw Frankowski qui a marqué l’unique but du match au retour des vestiaires. Enfin, Montpellier a réalisé la très belle opération du jour dans le bas de tableau en s’imposant face à Toulouse. Une victoire qui permet à la formation de Jean-Louis Gasset de quitter la place de dernier de Ligue 1. C’était pourtant le TFC qui avait ouvert le score grâce à Cristian Casseres. Mais avec du courage, le MHSC a su revenir pour s’imposer grâce à des réalisations de Modibo Sagnan et Othmane Maamma dans les dernières minutes. Une victoire qui fait clairement du bien.

