Noël Le Graët, la FFF, Zinedine Zidane : Didier Deschamps lâche ses vérités

L’actualité de l’équipe de France va retrouver la pleine lumière pour la première fois depuis la finale de la Coupe du Monde perdue face à l’Argentine. Le 16 mars prochain, Didier Deschamps annoncera sa liste pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande dans le cadre de la campagne des éliminatoires du prochain Euro. Depuis sa dernière prise de parole et sa prolongation jusqu’en 2026, il s’est passé quelques épisodes houleux. Outre le nouvel épisode avec Karim Benzema, il y a eu les problèmes de la Fédération Française de Football, où le président Noël Le Graët a été forcé de partir après plusieurs polémiques.

Discret, le sélectionneur affirme dans un entretien à Le Parisien que cette crise il ne l’a vécu «pas bien du tout», surtout juste après la parenthèse enchantée du Mondial. Il ne souhaite ni défendre l’ancien président, ni l’enfoncer mais parle surtout du bilan qu’ils ont eu à deux. «Après, je ne vais pas refaire l’historique de la crise qui a conduit à son départ. Sa situation personnelle mettait en difficulté l’institution et sans doute le football français dans son ensemble. D’où sa décision de démissionner. Au regard de tout ce qu’il a accompli auparavant pour la FFF et notre football, c’est vraiment regrettable pour lui de se retrouver dans cette situation-là.»

Deschamps évacue le sujet Zidane

Si le Breton de 81 ans a pris la porte, c’est en raison de graves accusations pour harcèlement moral et sexuel de la part d’anciens et actuels membres de la FFF. Un audit interne soutenu par le Ministère des Sports a même eu lieu, confirmant les informations qui avaient déjà été remontées. Il y a également eu le déclenchement d’une polémique autour de Zinédine Zidane. Le 8 janvier dernier sur RMC, il affirmait à propos de l’ancien numéro 10 : «Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer», puis plus tard «je ne l’aurais même pas pris au téléphone.» Toucher à l’idole nationale ? Il n’en fallait pas plus pour prendre la foudre.

Cela a mis également Didier Deschamps en porte à faux vis-à-vis de son ancien partenaire en sélection et la Juventus. En plus de cela, certains champions du monde 98 comme Emmanuel Petit ont commencé à se désolidariser du sélectionneur, affirmant qu’il la jouait en solo. «Les débats, les éventuelles polémiques, prennent de la place, mais ils n’ont aucune prise sur moi. La concurrence avec Zidane ? Le contexte a entraîné une rivalité sportive entre nous. Ce n’est pas moi ni lui qui l’avons créée. Je n’ai pas de problème avec ça. À partir de moment où le respect existe entre nous, c’est l’essentiel» affirme-t-il au Figaro.