L'Europe réagit aux malheurs de Neymar, la venue de Luis Suárez à la Juve fait saliver l'Italie

La suite après cette publicité

La presse européenne s'inquiète pour Neymar

Le Paris Saint-Germain a reconnu hier que 3 joueurs ont été testés et se sont révélés positifs au coronavirus. Il s'agit de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Une contamination qui aurait pu avoir lieu à Ibiza, où plusieurs joueurs parisiens ont passé quelques jours de repos, à l'instar de Mauro Icardi et Keylor Navas. « Very bad trip » s'amuse L'Équipe ce jeudi. L'information fait également les gros titres du Parisien, qui parle d'un Neymar et du PSG « mis en quarantaine ». Le quotidien donne plus de détail dans ses pages intérieures, expliquant que la contamination des trois joueurs a jeté un vent d'inquiétude sur le club francilien. Une information qui fait également réagir en Italie, ou encore en Espagne. Tous les principaux quotidiens sportifs en parlent comme le Corriere dello Sport, Sport ou Mundo Deportivo.

L'Italie veut Suarez à la pointe de la Juve

En Italie, c'est Luis Suarez qui fait les gros titres ! La Gazzetta dello Sport explique par exemple que l'attaquant uruguayen fuit le Barça et part bien en direction de Turin. Un accord aurait été trouvé entre Suarez et la Juve, et le journal se met ainsi à rêver d'un « énorme trident ». Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et donc Luis Suarez pour composer un impressionnant trio d'attaque. D'ailleurs, son ancien coéquipier Arthur à Barcelone, lui a fait un petit appel, à peine déguisé, affirmant qu'il est « un grand buteur ». Selon Tuttosport c'est sûr, Arthur appelle Suárez. À noter aussi que le milieu brésilien a donné son avis sur son nouvel entraîneur : Andrea Pirlo. C'est pour lui, « une idole » et «c'est un rêve de l'avoir pour coach.»

Henderson prévient de Gea

En Angleterre, Dean Henderson fait grand bruit. Car le portier a des mots forts suite à sa prolongation avec Manchester United, et son choix de rester pour se battre pour la place de gardien des Red Devils. Et l'Anglais envoie un sacré message à David de Gea, comme le rapporte le Daily Star : « je ne veux pas ne pas jouer après ma saison dernière. [...] Je suis si proche maintenant, donc je ne vais pas abandonner, je vais mettre la pression. Je respecte David, il a été un serviteur phénoménal pour le club et sinon l'un des meilleurs de ces dernières années. » Le portier espagnol est prévenu, la saison prochaine il devra se battre pour la place de n° 1 dans les buts de Manchester United. Henderson fait aussi la Une du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots et titre : « la fin est proche », mais en changeant «the end» par le début du nom du gardien britannique.