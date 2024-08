Les 20 joueurs libres qui peuvent dynamiter la fin de mercato

Le mercato arrive dans sa phase finale et cela s’accélère depuis quelques jours. Concernés par la situation même s’ils peuvent toujours s’engager avec un club après le vendredi 30 août, date de la fin du mercato dans les 5 plus grands championnats européens, les joueurs libres vont animer l’actualité également au cours des prochaines heures. Tout récemment, c’est James Rodriguez qui l’a fait en signant du côté du Rayo Vallecano. Et justement, le milieu offensif colombien pourrait voir Memphis Depay (30 ans) le rejoindre. Le club madrilène entend frapper fort pour la saison de son centenaire. Autre joueur majeur n’ayant pas trouvé de point de chute, Adrien Rabiot (29 ans) est dans le flou. Si certains intérêts comme Liverpool sont sortis, le joueur qui a quitté la Juventus cet été n’a pas encore trouvé de proposition intéressante. Un temps annoncé du côté de Naples, proposé au FC Barcelone, Mario Hermoso (29 ans) fait jouer la montre. Le défenseur central espagnol qui a aussi été cité du côté de Galatasaray cherche un nouveau défi après son départ de l’Atlético de Madrid.

Cela pourrait se décanter rapidement en revanche pour l’ancien Lillois Yusuf Yazici (27 ans). Le milieu offensif turc fait l’objet d’une lutte à trois avec les clubs français de l’OGC Nice et de l’Olympique Lyonnais ainsi que le Real Betis Balompié. Ancien joueur du LOSC également, André Gomes (31 ans) vient de partir d’Everton. Un temps évoqué à Rennes, il est toujours sans contrat. Cela ne sera bientôt plus le cas de Layvin Kurzawa (31 ans). L’ancien du PSG est en passe de signer du côté du PSV Eindhoven. Deux autres anciens internationaux français cherchent un point de chute. Wissam Ben Yedder (34 ans) qui a été cité du côté de Nice, mais dont les soucis judiciaires prennent le pas sur le sportif pour le moment. La situation est différente pour Anthony Martial (28 ans) dont le nom est revenu à Lille, l’Atalanta, Galatasaray et en Arabie saoudite. Désormais, cela s’est refroidi autour de lui.

Des anciens de Ligue 1 sans contrat

Pourtant finaliste de la dernière Ligue des Champions, Mats Hummels (35 ans) n’a pas rebondi après le Borussia Dortmund. La Real Sociedad semblait la plus proche de réaliser l’opération pour le moment (le deal a finalement capoté) alors que son nom a aussi été cité à Bologne, à West Ham et dans de nombreux clubs européens. Autre défenseur expérimenté, Joël Matip (33 ans) reste libre également. L’ancien de Liverpool qui a été victime d’une rupture des ligaments croisés en décembre dernier paye sa blessure. Évoqué au Torino et au Bayer Leverkusen, il n’a pas encore bougé. Ancienne pépite du football anglais qui tombe doucement dans l’oubli, Dele Alli (28 ans) n’est plus sous contrat avec Everton. Néanmoins les Toffees pourraient lui redonner une chance s’il montre une progression physique sur les prochaines semaines. Son futur contrat ne dépend que de lui. Du côté de Fulham, Willian (36 ans) n’a pas été conservé malgré de bonnes saisons. L’ailier brésilien pourrait rentrer au Brésil.

Champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, Serge Aurier (31 ans) essaye de trouver une suite à son expérience du côté de Galatasaray mais n’a pas trouvé de nouvelle écurie. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Rafinha (31 ans) n’a toujours pas rebondi après sa dernière expérience du côté d’Al-Arabi. Miralem Pjanic (34 ans) qui sort aussi d’une expérience exotique à Sharjah FC se cherche un point de chute. Proche de signer cet été à l’Olympique de Marseille, Youcef Atal (28 ans) est toujours sans club et la situation ne semble pas évoluer. Anciens pensionnaires de Ligue 1, ses compatriotes Andy Delort (32 ans) et Adam Ounas (27 ans). Le premier a vu son nom revenir pour un potentiel retour à Montpellier quand pour le second les rumeurs concernaient le Real Betis Balompié et l’Arabie saoudite. En fin de contrat avec Nice, Alexis Claude-Maurice (26 ans) n’a pas trouvé de nouvelle équipe. Sorti d’un prêt à Lens, il était évoqué à Auxerre mais l’AJA a opté pour le prêt d’Hamed Junio Traoré. Enfin, Grzegorz Krychowiak (34 ans) qui a vu son nom revenir du côté des Girondins de Bordeaux en National 2 est toujours sans contrat.