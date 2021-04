Javier Tebas en rajoute une couche concernant la Super League

La suite après cette publicité

Dimanche dernier, Javier Tebas avait déjà exprimé son mécontentement quant à la création de la Super League par les douze clubs fondateurs. Aujourd’hui le président de la Liga a été interrogé par Carrusel Deportivo au sujet de la fin prématurée de la compétition européenne. Et le dirigeant espagnol a semblé satisfait de cette fin peu glorieuse.

« Je ne vais pas utiliser le mot trahison, ça fait longtemps qu'on parlait de cette Super League clandestine. L'égoïsme des clubs, en l'occurrence de certains, je les connais. Ma posture vis à vis du PSG et de City ne change pas, ils trichent. Le concept de Super League a été ridicule, et ses leaders ont montré une ignorance importante de ce qu'est l'industrie du foot et ses fans.»