PSG : Neymar a participé à des jeux collectifs à l'entrainement

Excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Neymar ! Alors que le club de la capitale affrontera dans une dizaine de jours le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les dernières images de la star brésilienne ont largement de quoi ravir les supporters parisiens. Il a repris les séances avec ses partenaires comme Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Achraf Hakimi, mais pas Ramos ni Icardi.

Tout sourire au Camp des Loges, l'ancien Barcelonais se montre en très bonne forme, aux côtés de ses coéquipiers. Une vidéo au cours de laquelle on peut notamment apercevoir le numéro 10 du PSG prendre part à un petit jeu collectif avec ballon. Si un retour face à Lille semble précipité pour «Ney», sa présence face aux Merengues est de plus en plus garantie, et ce pour le plus grand bonheur du club parisien qui aura, à coup sûr, besoin des éclats de son Brésilien pour venir à bout de l'armada madrilène.

🚨 Le « No Comment » du jour montre bien Neymar 🇧🇷 sur la pelouse du centre d’entraînement du #PSG avec ses coéquipiers et en individuel !



