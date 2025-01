Coupe d’Italie : l’Inter vient à bout de l’Atalanta Bergame et file en finale

Dans le cadre de la première demi-finale de la Coupe d’Italie, l’Inter Milan, troisième de Serie A, défiait l’Atalanta Bergame, leader, au Stade de l’Université du Roi Saoud de Riyad. Après un premier acte globalement dominé par les Nerazzurri où Lautaro Martinez et Federico Dimarco faisaient briller Marco Carnesecchi, ce choc se décantait finalement au retour des vestiaires. Profitant d’une déviation de Yann Bisseck après un corner, Dumfries armait un ciseau dos au but et ouvrait le score pour l’Inter (1-0, 49e).

Décisif, le piston néerlandais remettait ça à l’heure de jeu en doublant la mise d’une belle frappe du droit (2-0, 61e). Si Éderson pensait réduire le score dans la foulée, le but était finalement refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (72e). Avec cette victoire probante (2-0), l’Inter valide son billet pour la finale. Pour rappel, la Juventus sera opposée à l’AC Milan, le dauphin de l’Inter en Serie A en 2024, dans l’autre demie et la finale aura lieu lundi en Arabie saoudite.