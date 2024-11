Un gros club européen veut voler Luis Campos au PSG

L’avenir de Luis Campos continuera-t-il de s’écrire à Paris ? C’est une question qu’on peut légitimement se poser. Il y a quelques semaines déjà, on apprenait via L’Equipe que la prolongation du dirigeant portugais (sous contrat jusqu’en juin 2025) à Paris n’avançait pas vraiment. Et pour cause, il ne ferait pas l’unanimité en interne, et aurait eu plusieurs différents avec Nasser Al-Khelaïfi mais aussi avec Victoriano Melero, le directeur général du club francilien.

La suite après cette publicité

Il y a aussi le cas Viktor Gyokeres qui risque de diviser du monde en interne, puisque le dirigeant portugais compte bien faire le forcing pour attirer la star du Sporting, là où Luis Enrique ne souhaite pas de nouvelles arrivées dans le secteur offensif. Des tensions qui pourraient donc clairement faire terminer, plus vite que prévu, l’aventure du directeur sportif lusitanien en terres parisiennes.

Une option séduisante

Surtout qu’il pourrait recevoir une belle proposition dans les jours à venir, comme le révèle Sky Sports. Le média indique effectivement que Luis Campos fait partie des candidats préférés d’Arsenal pour remplacer le directeur sportif Edu, parti à la surprise générale. Le profil de Campos plaît beaucoup aux Gunners, lui qui est capable de signer des stars comme trouver des jeunes joueurs qui deviendront des vedettes rapidement.

La suite après cette publicité

Les différentes plus-values qu’il a pu faire à Monaco ou à Lille sont aussi mentionnées par le média britannique, et apportent beaucoup de crédibilité au Portugais aux yeux de la direction. D’autres profils sont aussi à l’étude, comme ceux de Roberto Olabe qui va quitter la Real Sociedad, ou Simon Rolfes, du Bayer Leverkusen. Mais Luis Campos est très bien positionné…