Real Madrid : Luka Modrić va bien prolonger

La suite après cette publicité

À 35 ans, Luka Modric va continuer son aventure au Real Madrid. Le milieu croate qui est toujours un élément indispensable de son équipe devrait prolonger son contrat d’une année supplémentaire.

Cette saison, Modric est l’un des joueurs le plus utilisés par Zinédine Zidane et ses performances sont toujours aussi bonnes. Emilio Butragueño, le directeur général des Merengues, a confirmé que le milieu de terrain serait bien madrilène encore une saison après le match de Liga contre Alavès. « Il y a des joueurs comme Modric qui rendent ce sport meilleur. C'est un luxe pour nous de l’avoir ici. Il nous a tant donné, il nous donne encore et il continuera à le faire », a ainsi déclaré l’ancienne légende du Real Madrid. Le Ballon d'Or 2018 France Football va donc continuer à régaler ses partenaires encore un an.