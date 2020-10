PSG : Letellier ravi de travailler avec Navas et Rico

Marcin Bulka prêté à Carthagène, le Paris Saint-Germain a dû se trouver un nouveau numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, derrière l'inamovible Keylor Navas et sa doublure Sergio Rico. Le choix s'est porté sur l'expérimenté portier français Alexandre Letellier, formé au PSG qui plus est. Dans un entretien accordé à France Bleu Paris, l'ancien gardien d'Angers a dit tout le plaisir qu'il a à côtoyer ses deux acolytes.

« C’est top de pouvoir travailler avec eux. Quand tu connais leur carrière et leur professionnalisme. C’est du plaisir tous les jours de pouvoir bosser avec deux personnes comme ça. En plus au-delà du côté sportif, en dehors ce sont des personnes vraiment tops humainement, qui sont très rapidement venus vers moi pour me mettre à l’aise. C’est un plaisir de pouvoir échanger avec eux. Ils sont toujours à donner des conseils. Franchement c’est que du bonheur »