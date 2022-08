OL : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso présents pour la réception de l'AC Ajaccio

La Ligue 1 va reprendre ses droits ce vendredi soir au Groupama Stadium, où l'Olympique Lyonnais accueillera l'AC Ajaccio pour la première rencontre de la saison 2022/2023 du championnat de France. Le club rhodanien a d'ailleurs dévoilé le groupe convoqué par Peter Bosz pour la réception du promu corse, qui se fera sans l'attaquant français Moussa Dembele, absent du groupe et toujours aux soins.

L'ancien buteur du Celtic est accompagné de Romain Faivre et Jeff Reine-Adelaide, déjà absent du dernier match de préparation face à l'Inter. Maxence Caqueret est quant à lui toujours en rééducation après sa blessure à la cheville. On retrouve dans cette première liste de l'exercice Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette pour leur retour en Ligue 1, mais aussi plusieurs jeunes joueurs s'étant distingués en présaison, comme les révélations de la dernière Gambardella Mohamed El Arouch et Johann Lepenant, arrivé de Caen contre un peu moins de 7 millions d'euros cet été.