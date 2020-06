FC Barcelone - Leganés : les compositions officielles

La 29e journée de Liga offre un duel fort intéressant entre le FC Barcelone et Leganés. A domicile, les Catalans misent sur un 4-3-3 classique avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Le portier allemand peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Junio Firpo en défense. Sergio Busquets évolue en sentinelle aux côtés d'Arthur Melo et Ivan Rakitic. Enfin, Antoine Griezmann est accompagné par Ansu Fati et Lionel Messi en attaque.

De son côté, Leganés opte pour un 4-3-3 avec Pichu Cuéllar dans les buts. Rodri Tarin, Unai Bustinza, Chidozie Awaziem et Jonathan Silva sont associés en défense. Au milieu, on retrouve Ruben Pérez, Recio et Roque Mesa. Enfin, Javi Eraso, Aitor Ruibal et Guerrero composent le trio d'attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Firpo - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Griezmann, Fati

CD Leganés : Cuéllar - Tarin, Bustinza, Awaziem, Silva - Mesa, Pérez, Recio - Ruibal, Guerrero, Eraso