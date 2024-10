Neymar met Al-Hilal et le Brésil en état d’alerte !

Même blessé depuis un an, même parti jouer en Arabie saoudite, Neymar (32 ans) reste un joueur suscitant toujours autant d’attente sur le plan médiatique. À la fin du mois de septembre, le crack brésilien d’Al-Hilal annonçait son retour à l’entraînement, le tout sous l’oeil attentif de son club. Mais hier, Al-Hilal a mis le feu aux réseaux sociaux en publiant une vidéo du retour de Neymar à l’entraînement collectif.

Une grande nouvelle pour les supporters de l’écurie saoudienne, amis aussi pour les Brésiliens. Pour rappel, le coach d’Al-Hilal, Jorge Jesus, annonçait le mois dernier qu’il n’attendait pas un come-back de son numéro 10 avant janvier 2025. «Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général. Je ne peux cependant pas préciser sa date de retour, nous analyserons la situation en janvier.» Voir l’international auriverde faire son retour à l’entraînement ce mois-ci en a donc forcément étonné plus d’un.

La Seleção très attentive à son retour

Et désormais, c’est l’enflammade à tous les étages. ESPN Brésil nous apprend en effet que les proches de Neymar, « qui ont suivi en détail toutes les étapes de son rétablissement », envisagent un retour à la compétition à l’occasion du match de Ligue des Champions asiatique contre Al Ain (Émirats arabes unis) le 21 octobre prochain ! Jorge Jesus, le staff médical d’Al-Hilal et même le médecin de la Seleção Rodrigo Lasmar (qui va se rendre en Arabie soudaine pour examiner le joueur) doivent bien entendu donner leur accord, mais Neymar passe du statut de joueur attendu en 2025 à celui de joueur potentiellement disponible dans une semaine.

Est-ce vraiment raisonnable ? Si on peut comprendre l’enthousiasme d’Al-Hilal, qui n’a profité de Neymar que pendant cinq matches, un tel scénario est forcément à mettre au conditionnel. Mais au Brésil, on y croit dur comme fer. D’ailleurs, ESPN ajoute que si Lasmar et Jesus donnent leur aval au retour de Neymar, le sélectionneur brésilien, Dorival, pourrait l’inclure dans sa pré-liste du rassemblement du mois de novembre.