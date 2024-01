L’Algérie prépare une offre colossale pour Zinédine Zidane !

Après les échecs de 2021, 2022 et 2024, l’Algérie veut revenir avec de nouvelles ambitions, et surtout, de nouveaux visages. Alors que Djamel Belmadi a officiellement déposé son tablier après l’élimination de la sélection dès la phase de groupe de la CAN, le journal L’Équipe avançait dans l’après-midi un réel intérêt de la fédération algérienne pour Zinédine Zidane, précisant toutefois que la légende tricolore avait poliment repoussé ces approches.

La suite après cette publicité

Pourtant, la FAF (fédération algérienne de football) n’entend pas abdiquer sur le dossier. Conscient des attaches familiales de Zinédine Zidane avec l’Algérie et la Kabylie, le président de l’instance, Walid Sadi, envisagerait avec l’aide de plusieurs sponsors de formuler une offre «très importante» à ZZ dès ce week-end selon RMC Sport. Le média précise que plusieurs proches de la légende l’inciteraient à étudier sérieusement l’option se présentant à lui. Par ailleurs, Zidane se montrerait impatient de retrouver un projet en privé, lui qui n’a plus dirigé une équipe depuis 2021 et son départ du Real Madrid.