Brest : la terrible saison de Loïc Rémy, qui n’a pas joué une seule minute

Verra-t-on Loïc Rémy en Ligue 1, cette saison ? Ce n’est, malheureusement pour lui, pas la tendance actuelle. Arrivé au Stade Brestois à quelques jours de la fermeture du dernier mercato hivernal, l’ex-international français, libre depuis son départ de l’Adana Demirspor, avait souhaité se relancer avec le club finistérien. Mais comme l’avait annoncé Eric Roy en conférence de presse, lors de son arrivée, «il n’est pas prêt, il ne le sera pas dans les quinze jours. Mais on va l’emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les derniers mois. On est très lucides. Je sais ce que c’est que s’entraîner sans être dans un groupe».

La suite après cette publicité

En plus d’être un sacré pari pour Brest, c’est aussi un pari pour le joueur formé à l’OL, désireux de relancer sa carrière après des expériences compliquées. Lors de sa présentation officielle devant la presse, il avouait avoir vécu «deux ans d’expérience assez compliquée, en Turquie», après son départ du LOSC, en 2020. «J’ai l’âme d’un compétiteur. Je ne suis pas venu en vacances, même si la Bretagne est une très belle région (…) je me vois continuer encore. J’ai eu le temps de réaliser que le foot me manquait encore pendant ces huit mois-là. J’ai toujours fait ça depuis tout petit», avait-il expliqué.

À lire

Lens : Loïs Openda fait le point sur son avenir

Loïc Rémy a enfin pris part aux entraînements collectifs

«Je pense qu’il y a un vrai travail de fond à faire pour revenir sur les terrains. On verra dans un mois, un mois et demi», ajoutait l’attaquant de 36 ans. Sauf que trois mois plus tard, Loïc Rémy n’a toujours pas fait son apparition sur les terrains de Ligue 1, ni dans le groupe du Stade Brestois. «Il a toujours des douleurs à un mollet, il a une vieille fibrose qui lui fait mal, expliquait Eric Roy, l’entraîneur brestois, en avril dernier. On essaie de le faire monter l’intensité des courses, mais il n’est pas encore apte à s’entraîner avec le groupe. On espérait que ça aille plus vite. C’était un deal gagnant-gagnant, mais je ne sais pas si on arrivera à le relever».

La suite après cette publicité

Sa situation n’a pas de quoi inquiéter le Stade Brestois, qui lui verse un salaire convenable de 10 000 € bruts mensuels. De plus, L’Equipe assurait que Loïc Rémy était très présent au quotidien, dans la vie collective du groupe, notamment auprès des jeunes du SB29. Mais, c’est surtout pour le joueur que la saison est difficile. À six journées de la fin du Championnat, il risque de terminer la saison sans disputer la moindre minute. Dernièrement, Le Télégramme informait que l’attaquant avait pris part aux entraînements collectifs, mais Éric Roy se montrait encore pessimiste sur la probabilité de voir Rémy jouer pour Brest. «Au moins une fois, je l’espère», soufflait l’entraîneur du SB29, lors du dernier point presse.