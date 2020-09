Le Barça réagit à l'interview de Lionel Messi

Depuis l'annonce effectuée par Lionel Messi sur son choix de rester au FC Barcelone, le Barça n'avait pas communiqué. Il faut dire que l'interview accordée par la Pulga à Goal a suscité un gigantesque tollé en interne. Le capitaine des Blaugranas n'avait pas hésité à s'en prendre ouvertement au président Bartomeu par exemple. Quelques jours après cette intervention médiatique rocambolesque, le club catalan est enfin sorti du silence. Dans des propos relayés par Sport, Pau Vilanova, responsable des clubs de supporters du Barça, est revenu sur le cas Messi.

L'intéressé a essayé de désamorcer la bombe et s'est projeté volontiers vers l'avenir. « Nous sommes très heureux que Messi soit avec nous et prenne part à ce projet passionnant. Ses paroles doivent évidemment être prises en compte au moment où nous abordons un projet de reconstruction passionnant. Nous avons tous eu dans notre vie professionnelle des moments de doute. Nous espérons qu'il y ait respect et unité pour que le club fonctionne. Il est clair que des dirigeants échangent avec Messi, » a ainsi confié Vilanova. Reste à savoir si Josep Maria Bartomeu s'exprimera dans les prochains jours sur cette zone de turbulences qui a secoué le FC Barcelone.