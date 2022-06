EdF : Kylian Mbappé répond sèchement à Noël Le Graët

Après les déclarations dans le Journal du dimanche de Noël Le Graët sur la volonté de Kylian Mbappé de prendre sa retraite internationale après l’Euro, l’attaquant du PSG a répondu au dirigeant de la FFF ce dimanche après-midi. Le Français de 23 ans a expliqué sur Twitter qu’il n’avait pas souhaité arrêter de jouer avec l’Équipe de France à cause de l’échec lors de l’Euro 2021 mais à cause du racisme qu’il avait subi après son tir au but loupé contre la Suisse.

« Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… », a expliqué Mbappé en répondant à un tweet sur les déclarations de Noël Le Graët.