Noël Le Graët balance un nouveau dossier sur Kylian Mbappé

Lors d’un entretien avec le Journal du dimanche, le président de la FFF, Noël Le Graët, a évoqué le moment où Kylian Mbappé voulait mettre un terme à sa carrière internationale après son tir au but loupé contre la Suisse lors du dernier Euro. Le buteur français de 23 ans était en colère car il trouvait que sa fédération ne l’avait pas assez défendu lorsqu’il a été critiqué sur internet.

«Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. « Je n’ai pas voulu dire ça, au contraire, vous avez toujours été très gentil. » Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France, ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit », a expliqué Le Graët au sujet de l’international tricolore qui a déjà disputé 57 matches avec les Bleus, inscrit 27 buts et délivré 21 passes décisives.