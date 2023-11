La décision surprenante de Rudi Garcia après son licenciement

Pointant à la quatrième place au classement, le Napoli accuse déjà du retard sur ses concurrents en tête de la Serie A, bien loin du visage affiché la saison dernière qui lui avait permis d’accrocher le Scudetto. Outre les résultats sportifs irréguliers, le vestiaire napolitain s’est retrouvé à maintes reprises paralysé par des brouilles entre son entraîneur, Rudi Garcia, et une poignée de cadres. Conséquence, l’écurie italienne a décidé de mettre fin à sa collaboration en écartant le technicien français, seulement 5 mois après son arrivée.

Remplacé par Walter Mazzarri, l’ancien coach de l’AS Rome n’a pas tardé à réagir à son licenciement via les réseaux sociaux avant de surprendre tout son monde. En marge du beau message adressé aux fans des Partenopei, le natif de Nemours a décidé de limiter les commentaires sur ses comptes Instagram et Twitter en les désactivant. La raison ? De nombreux fans ont réagi ces dernières heures en lui disant au revoir via d’anciens posts d’après les informations du Corriere dello Sport, ce vendredi.