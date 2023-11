Napoli : Rudi Garcia sort du silence

La défaite de dimanche contre Empoli (0-1) au stade Diego Armando Maradona a été celle de trop pour l’entraîneur français Rudi Garcia. En effet, la direction napolitaine, portée par le président Aurelio De Laurentiis, a décidé de se séparer de l’ancien coach de l’OL et de l’OM pour nommer Walter Mazzarri mardi comme digne successeur. La natif de Nemours a enfin réagi à son licenciement :

«Ce n’était pas ainsi que j’imaginais saluer les supporters napolitains qui ont soutenu mon succès dès le premier jour. Mes plus sincères remerciements vont à eux, aux joueurs et aux proches de l’équipe et bonne chance pour la suite du championnat et de la Champion League», a affirmé l’entraîneur français sur le réseau social X (anciennement Twitter). La page est tournée.