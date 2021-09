Espagne-Suède : la réaction à chaud de Luis Enrique

Tombée en Suède après avoir ouvert le score ce jeudi soir (1-2), l'Espagne perd gros dans ces qualifications au Mondial 2022. Les hommes de Luis Enrique étaient pourtant parfaitement entrés dans cette rencontre grâce à un but de Carlos Soler (5e) mais des erreurs individuelles ont finalement permis aux Suédois de s'imposer grâce à des réalisations de Alexander Isak (6e) et Viktor Claesson (57e). Une troisième victoire en autant de matches qui permet à la Suède de régner en tête du classement de ce groupe B avec déjà deux points d'avance sur son adversaire du soir, malgré un match en moins. Une situation inquiétante pour l'entraîneur de la Roja, Luis Enrique, interrogé en conférence de presse.

«On est sur le fil. Il est difficile d’être optimiste en ce moment. Nous dépendons maintenant du fait que la Suède ne gagne pas ce qu’il lui reste. Nous verrons, mais il faut s’attendre à une erreur de leur part et on ne doit plus faire de faux pas. Je m’inquiète parce que ce classement actuellement ne nous donne plus le destin entre nos mains. Ce n’est pas un mauvais match pour moi en termes d’attaques. Nous ne méritons pas de perdre, mais le résultat est clair. Nous avons payé nos erreurs sur nos duels individuels.»