Serie A : dans un match de bas de tableau, Venise et le Genoa se neutralisent

Duel de tous les dangers au Pierluigi Penzo où Venise (18e, 21 pts) recevait le Genoa (19e, 15 pts), ce dimanche à 15 heures. Invaincus lors des trois dernières rencontres avec trois nuls obtenus face à l'Udinese (0-0), l'AS Roma (0-0) puis la Salernitana (1-1), les Rossoblu espéraient bien retrouver le chemin de la victoire pour continuer de croire dans leur opération maintien. Ambition guère plus élevée pour les Arancioneroverdi, également relégables, mais qui sortaient d'une victoire encourageante face au Torino (2-1).

Ce match entre équipes du bas de tableau était plutôt équilibré, puisque la possession du ballon était bien répartie (46%/54% en faveur des Génois) tandis que le nombre de tirs cadrés était quasiment similaire (4 et 3). En début de match, le Français Thomas Henry, servi par Ceccaroni, inscrivait son cinquième but de la saison en ouvrant le score (13e) avant de voir le Genoa égaliser par l'intermédiaire de Caleb Ekuban (29e), sur une passe décisive de l'ancien romain, Mattia Destro. Malgré un bon nombre de frappes en seconde période (14), aucune des deux équipes ne trouvaient la faille, et elles se séparaient donc sur un match nul qui n'arrangeait personne.