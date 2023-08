Le Real Madrid fixe une date pour l’offensive Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos tease son arrivée au PSG

Le Real Madrid met un coup de pression à Kylian Mbappé

Alors que le PSG reprend le chemin de l’entraînement ce lundi, Kylian Mbappé fait bande à part en s’entraînant avec le loft parisien. La situation est toujours tendue entre le joueur et le club. «Il n’y a pas de pardon», écrit Marca pour résumer la situation. Alors que le Real Madrid jouait la montre jusqu’ici, le club madrilène pourrait passer à l’offensive à partir du 15 août, nous apprend le journal Sport dans ses pages intérieures. Une information qui contredit celle de L’Equipe qui explique que le «Real attend un signe de Kylian Mbappé». En gros, le club madrilène ne formulera aucune offre tant que l’attaquant du PSG n’aura pas publiquement déclaré son intention de partir cet été. Une manière de mettre la pression sur le joueur et le PSG.

Gonçalo Ramos, futur 9 du PSG

Gonçalo Ramos va être la 9ème recrue de l’été au PSG ! L’accord est total entre le PSG et le SL Benfica comme le souligne le journal A Bola ce lundi matin. Le joueur va débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour un coût total d’environ 80M€, bonus compris. Comme le placarde le média portugais, le SL Benfica va toucher un premier versement de l’ordre de 20M€. Le journal Record relaye aussi le futur départ de Gonçalo Ramos qui retrouvera ses compatriotes Danilo, Vitinha et Nuno Mendes. L’attaquant se voit déjà dans la capitale française puisque comme le relaye A Bola sur son site. Ramos a déjà retweeté les photos montages de son futur transfert. L’officialisation ne devrait plus tarder, mais Gonçalo Ramos est déjà un joueur du PSG dans sa tête !

Le Bayern Munich prépare son plan B en cas d’échec pour Kane

L’échange avec Romelu Lukaku-Dusan Vlahovic est toujours dans les cordes. Si la Juventus demandait 40M€ en compensation, ce tarif pourrait être revu à la baisse. La Juve se contentera d’un chèque compris entre 30 et 35M€ d’après la presse transalpine. Chelsea en propose 20 pour le moment. En cas de nouveau refus, le Bayern pourrait filer un coup de main à Lukaku comme l’explique Tuttosport. Vlahovic est le plan B du club bavarois en cas d’échec dans le dossier Harry Kane. Selon le quotidien italien, une opération incluant Goretzka et Gravenberch pourrait se faire. Mais ça, c’est uniquement en cas d’échec pour Kane. Affaire à suivre.