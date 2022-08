OM : Cedric Bakambu a dit non au Celta Vigo

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, l’OM cherche aussi à dégraisser son effectif pour avoir plus de marges de manœuvre sur le marché des transferts. Au poste d’attaquant, c’est Cédric Bakambu qui était annoncé un temps sur le départ. Nous vous révélions cependant que l’international congolais n’avait pas l’intention de quitter l’OM pour autant malgré l’intérêt prononcé du Celta Vigo. L’ancien de Villarreal souhaite jouer la C1 avec Marseille.

Et en conférence de presse, le coach du Celta Vigo, Eduardo Coudet, a confirmé que Bakambu avait refusé de quitter l’OM. «J'ai entendu ces rumeurs sur sa venue. Mais il m'a déjà dit non il y a longtemps. Je ne me souviens même pas quand. Je pense que je lui ai parlé le jour de l'anniversaire de Iago Aspas (le 1er août, ndlr). Il m'a remercié pour l'approche mais à ce jour, il n'a pas l'intention de partir de l'OM. Peut-être qu'après-demain il m'appellera pour me dire 'Je suis partant, coach'. Mais je n'en suis pas sûr, je ne le pense pas».