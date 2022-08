Cédric Bakambu ne veut pas quitter l'OM !

Le terme intouchable n'existe pas cet été à l'Olympique de Marseille. Coincé entre le désir de bâtir une équipe compétitive pour la Ligue des Champions et l'obligation de vendre des joueurs pour satisfaire le propriétaire Frank McCourt, Pablo Longoria ne s'interdit rien. Pas même de mettre sur le marché des joueurs recrutés six mois plus tôt, à l'image de Cédric Bakambu. Ces derniers jours, le nom de l'attaquant est ressorti du côté du Celta Vigo.

Pour l'OM, c'était là l'opportunité de réaliser une vente aux alentours de 6-7 millions d'euros tout en s'allégeant d'un gros salaire. Mais voilà, comme dans les cas Caleta-Car ou Dieng, le président de l'OM se heurte à la volonté du joueur. Selon nos informations, Cédric Bakambu n'a aucune envie de quitter l'OM, au contraire.

Il a contribué au bon parcours du club lors de la deuxième partie de saison, avec 4 buts et 1 passe décisive en 21 matches toutes compétitions confondues. La perspective de disputer la Ligue des Champions lui plait énormément, et il se sent tout simplement bien à l'OM. Arrivé libre, il compte bien montrer qu'il est capable d'aider le club olympien à franchir un palier dans la compétition européenne, lui qui était ciblé par le FC Barcelone lorsqu'il évoluait avec Villarreal.

Dès lors, Pablo Longoria va devoir se résoudre à changer son fusil d'épaule le concernant. Le président phocéen était visiblement prêt à sacrifier Bakambu pour faire des économies, mais il n'en fait pas une affaire personnelle, loin de là. Comme nous l'écrivions hier, nombreux sont les joueurs à être considérés comme de potentielles ventes d'ici la fin de l'été...