Mercato OM : Cédric Bakambu sait ce qu'il veut pour son avenir

La suite après cette publicité

Lorsque Pablo Longoria réalise le joli coup Cédric Bakambu au mercato d'hiver, tout le monde crie au génie. Il faut dire que la réputation de l'attaquant international congolais parle pour lui, que ce soit à Villarreal en Espagne ou plus récemment en Chine du côté de Guoan. Mais si l'ancien Sochalien s'est entretenu durant la période où il ne jouait pas (pendant six mois hormis des matches de l'équipe nationale), rien ne remplace le temps de jeu emmagasiné et la préparation d'avant saison.

Malgré tout, Bakambu s'accroche, marque 4 buts en L1 (avec seulement 5 titularisations sur 12 matches disputés) et laisse entrevoir de belles promesses. Venu sur la durée dans la cité phocéenne, le natif de Ivry sur Seine n'entend pas quitter prématurément l'OM cet été comme nous l'a indiqué une source proche du joueur.

Aucune approche du Besiktas pour Bakambu

La perspective de participer à la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière (il a disputé 3 Europa League avec Villarreal) à 31 ans réjouit tout particulièrement le n°13 de l'OM qui sait qu'il aura du temps de jeu la saison prochaine. Selon nos informations, aucun club n'est venu aux nouvelles, à commencer par le Besiktas comme certains médias turcs avaient pu le relayer ces derniers jours.

Après le mercato est long et la piste menant à l'attaquant de l'Atalanta Luis Muriel peut laisser penser que Pablo Longoria anticipe sur le recrutement de nouveaux attaquants, avec également la perspective, toujours réelle, de voir Arek Milik quitter le club cet été. Bref, à l'heure actuelle, aucun départ n'est prévu pour Bakambu, mais le mercato va durer encore deux mois. Qui sait ce qu'il peut se passer durant cette période si particulière.