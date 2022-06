L'OM a fait une première offre pour Luis Muriel !

L’Olympique de Marseille scrute en Italie pour son mercato estival. Et surtout à l’Inter où les Sud-Américains Alexis Sanchez et Joaquin Correa plaisent à Pablo Longoria. Cependant, le président olympien apprécie également le profil de Luis Muriel, l’attaquant de 31 ans de l’Atalanta.

La suite après cette publicité

Auteur de 14 buts et de 10 passes décisives en 39 matches, toutes compétitions confondues, l’ancien Sévillan avait fait l’objet d’une demande de renseignements de la part de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2023, Muriel ne sera pas prêté, mais il est clairement disponible sur le marché.

L’OM incapable de surenchérir

Ce matin, Il Corriere dello Sport nous apprend que les Marseillais ont fait une première offre pour le numéro 9 de la Dea. Une proposition de 10 M€ qui n’a pas suffi. Pour rappel, l’Atalanta réclame au moins 15 M€ pour son attaquant. L’OM pourra-t-il revoir son offre à la hausse ?

Le quotidien italien indique que cela semble encore compliqué pour les Français. Et pour cause. L’OM attend toujours le feu vert de la DNCG et n’a toujours pas enregistré de grosse rentrée d’argent. Difficile donc à l’heure actuelle pour les Phocéens d’avancer sur ce dossier.