L'OM s'active pour Luis Muriel et Riechedly Bazoer

Non, Leonardo n’a pas signé à l’Olympique de Marseille. Connu pour son appétence pour les recrues made in Serie A, le Brésilien n’est pas le seul à regarder de l’autre côté des Alpes. À Marseille, Pablo Longoria est lui aussi un fan du championnat italien. Depuis qu’il gère le mercato du club phocéen, l’Espagnol est déjà allé se servir à plusieurs reprises en Italie.

Encore un Sud-Américain évoluant en Serie A

Arkadiusz Milik (Napoli), Pol Lirola (Fiorentina), Pau Lopez (AS Roma), Cengiz Ünder (AS Roma) : la liste des renforts issus du championnat transalpin est longue. Et depuis ce matin, un certain Javier Ribalta est venu s’y ajouter. Ancien directeur technique de Parme, l’Espagnol est annoncé comme le futur directeur sportif de l’OM. Et ce n’est pas fini !

Hier, les médias italiens annonçaient que l’Argentin de l’Inter Joaquin Correa plaisait beaucoup à Jorge Sampaoli. Logique puisque El Pelado l’a eu sous ses ordres à deux reprises (Séville et en sélection nationale). Mieux, une demande de prêt était évoquée. Eh bien ce matin, Sky Italia nous apprend qu’un autre joueur offensif a séduit les Olympiens : Luis Muriel.

Ça avance avec Bazoer

Âgé de 31 ans, le Colombien évolue à l’Atalanta depuis 2019. Remplaçant de luxe avec la Dea, l’ancien Sévillan a marqué 14 buts et délivré 10 passes décisives en 39 matches, toutes compétitions confondues. L’OM a fait sa demande à l’Atalanta et nul doute qu’il s’agit d’un transfert puisqu’il ne reste plus qu’un an de contrat au joueur.

Enfin, La Provence nous apprend que l'intérêt pour le défenseur hollandais du Vitesse Arnheim Riechedly Bazoer (25 ans) est plus que réel. Le journal local explique en effet que les Phocéens négocient avec le Batave depuis 15 jours environ. Feyenoord est également sur le coup, mais l'OM aurait déjà soumis une offre de contrat au joueur. Preuve que Longoria a bien préparé son coup.